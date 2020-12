Una Notte da Leoni 2, il cameo di Mel Gibson era certo, ma l'intero cast si oppose

Nel corso dei tre capitoli di Una Notte da Leoni abbiamo visto più di una comparsa d'eccezione: da Mike Tyson nei panni di sé stesso a John Goodman, fino al Nick Cassavetes apparso nei panni di un tatuatore di stanza a Bangkok nel secondo film della saga di The Hangover.

Non tutti sanno, però, che il buon Nick fu in realtà un "ripiego" di lusso della produzione: l'intenzione, inizialmente, era infatti quella di ingaggiare Mel Gibson nel ruolo del tatuatore e, stando alla cronaca, l'accordo era praticamente cosa fatta.

A quel punto, però, il cast insorse: pare, infatti, che i protagonisti di Una Notte da Leoni fossero tutt'altro che felici dell'idea di lavorare con la star de Il Patriota e Braveheart, considerando la cosa assolutamente inopportuna dopo le ben note uscite infelici di Gibson a causa delle quali l'attore è ormai da anni tacciato di razzismo e antisemitismo.

A Todd Philips non restò dunque altra scelta se non quella di prendere atto della cosa: "Avevo il pieno appoggio di Jeff Robinov, presidente di Warner Bros., e del suo team e pensavo che il cameo di Mel potesse essere grandioso. Tuttavia, ho realizzato che fare un film è un procedimento in cui è importante collaborare e mi sono reso conto che la mia scelta non era condivisa da tutto il cast e la troupe" dichiarò il regista al riguardo. Per saperne di più sul film con Bradley Cooper, intanto, qui trovate la nostra recensione di Una Notte da Leoni - Parte II.