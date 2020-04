La Notte del Giudizio sta tornando: è questo il titolo del nuovo film?

Blumhouse potrebbe aver rivelato il titolo del prossimo capitolo del franchise La notte del giudizio, il quinto film che arriverà dopo il prequel del 2018, intitolato La prima notte del giudizio, capace d'incassare la bellezza di 137 milioni di dollari al botteghino mondiale, partendo da un budget di soli 13 milioni di dollari.

La trama principale del franchise è ambientata in un futuro prossimo nel quale, al fine di abbassare il livello di criminalità, una notte all'anno ogni crimine diventa legale per un periodo di dodici ore. Il primo film debuttò nel 2013, con protagonisti la star di Game of Thrones, Lena Headey, e Ethan Hawke che interpretano una coppia sposata terrorizzata da un gruppo omicida fuori casa mentre tentano di proteggersi all'interno della propria abitazione.



I film successivi - Anarchia (2014), Election Year (2016) e La prima notte del giudizio (2018) - hanno proseguito su questa scia, modificando le storie ma mantenendo lo scheletro narrativo principale del franchise.

Ora The Hollywood Reporter potrebbe aver scoperto che il titolo del quinto capitolo potrebbe essere The Forever Purge.

Un franchise che sta confermando le aspettative finanziarie riposte, visto che soltanto i primi film sono riusciti a incassare circa 320 milioni di dollari a fronte di budget modesti. Nonostante questo successo, secondo il creatore dello show James DeMonaco, il quinto film sarà l'ultimo della serie.

Nel cast di The Purge 5 anche Leven Rambin mentre il regista del nuovo La notte del giudizio sarà Everardo Gout.