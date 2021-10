La Notte del Giudizio, il sesto film si farà? La risposta di Jason Blum

La Notte del Giudizio per Sempre sembrava potesse essere l'ultimo capitolo della celebre saga horror, ma recentemente il regista e sceneggiatore James DeMonaco aveva fatto intendere che La Notte del Giudizio ha ancora un futuro al cinema. Ora però spetta a Jason Blum commentare le possibilità di un nuovo capitolo del franchise.

Il patron di Blumhouse Jason Blum è stato interpellato sul futuro delle saghe horror da lui prodotte, come Halloween e La Notte del Giudizio.

E su quest'ultima Blum ha rivelato che lo sviluppo di un nuovo film non è sicuramente fuori discussione.

"Non ho una risposta più solida al momento, ma vi dirò che è certamente una possibilità" ha spiegato ai microfoni di Comicbook "Non lo faremo di sicuro, ma non è nemmeno sicuro che non lo faremo. Semplicemente non lo abbiamo ancora deciso".

"So che DeMonaco ha una potenziale sceneggiatura già pronta. Non l'ho ancora letta, ma so che James ha scritto un copione e sarebbe certamente divertente realizzare un altro film" ha poi concluso.

In effetti, qualche tempo fa DeMonaco anticipava i suoi piani per una nuova pellicola: "Non posso dire molto al riguardo, ma vi dirò che l'America che vedremo nel sesto film non sarà la stessa in cui viviamo oggi. È stata riorganizzata in una maniera completamente unica. E un'altra cosa che posso dirvi al riguardo è che, se si farà, tornerà il personaggio di Frank Grillo, Leo".

Il quinto capitolo della saga ha debuttato quest'estate sugli schermi. Qui potete trovare la nostra recensione de La Notte del Giudizio per Sempre.