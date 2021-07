La notte del giudizio per sempre, spari in un cinema USA durante la proiezione

Spari in un cinema negli Stati Uniti ha provocato la morte di un'adolescente e il ferimento grave di un altro giovane nella serata di lunedì, secondo quanto dichiarato dalla polizia locale. Tutto si è svolto durante la proiezione del film La notte del giudizio per sempre, in una sala cinematografica sita nel sud della California.

Il dipartimento di polizia di Corona ha riferito che gli agenti hanno risposto ad una chiamata alle 23.45 dal cinema RPX Regal Edwards Corona Crossings nella città della contea di Riverside. All'arrivo gli agenti hanno individuato un ragazzo e una ragazza, entrambi colpiti da arma da fuoco.



Il ragazzo, un diciannovenne di Corona, è stato trasportato in un ospedale locale con ferite giudicate molto gravi ed è attualmente in pericolo di vita. La ragazza, una diciottenne di Corona, è morta sul posto a causa delle ferite riportate nel corso dell'attacco.

L'autore o gli autori del gesto sono ancora a piede libero.

Secondo diverse fonti che citano la polizia, come vi abbiamo anticipato, il film proiettato in sala era La notte del giudizio per sempre, il cui titolo si riferisce ad una notte durante la quale tutti i crimini, incluso l'omicidio, sono temporaneamente legali. Non è la prima volta che capita negli Stati Uniti; nel 2019 ci fu una sparatoria in un cinema di Odessa, in Texas.

Un portavoce del Regal ha dichiarato:"Abbiamo ricevuto conferma di un incidente nel nostro cinema di Corona Crossings la scorsa notte. Stiamo attualmente lavorando con le autorità locali per quanto concerne le indagini. La nostra principale preoccupazione è per la sicurezza e la protezione dei nostri ospiti e del personale"

Il cinema Regal Edwards Corona Crossings RPX si trova al 2650 in Tuscany Street a Corona, a sud-est di Los Angeles; ora è temporaneamente chiuso.



