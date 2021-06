La Notte del Giudizio per Sempre ha predetto Capitol Hill? L'autore: 'Non ho fatto niente'

Nel trovarsi davanti alcune scene de La Notte del Giudizio per Sempre, ultimo capitolo della saga di The Purge, i fan americani non hanno avuto dubbi: il film ha palesemente tratto ispirazione dall'assalto a Capitol Hill avvenuto lo scorso 6 gennaio. Ma le cose sono davvero andate in questo modo?

La Notte del Giudizio per Sempre ha anche ottenuto il Rated-R per alcune scene di estrema violenza, tra cui quelle che sembrano fare il verso agli eventi dello scorso 6 gennaio: come precisato dall'autore James DeMonaco, però, il film è stato girato più di un anno prima di quel drammatico giorno!

"La gente mi chiama chiedendomi: 'Come hai fatto a predire questa roba?' e io: 'Non ho fatto niente'. Ricordo che addirittura un amico regista, Joe Carnahan, mi ha detto: 'Hai previsto tutto questo, dannato figlio di...', ma gli ho detto di non dare la colpa a me. Ragazzi, è stato davvero strano" sono state le parole di DeMonaco.

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: "La gente pensava che avessimo girato il film dopo il 6 gennaio. Hanno dato per scontato che ci fossimo ispirati a ciò che era successo quel giorno. E io ero tipo: 'No, no, l'abbiamo girato un anno e mezzo prima". Insomma, che non si dica che James DeMonaco non sia capace di analizzare l'esplosiva situazione politica e sociale americana! Pensando al futuro, intanto, pare che La Notte del Giudizio per Sempre non sarà la fine della saga di The Purge.