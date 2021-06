La notte del giudizio per sempre: un nuovo inquietante poster dal sapore western!

Dopo il primo trailer ufficiale de La notte del giudizio per sempre, il prossimo episodio della fortunata saga horror politica creata da James DeMonaco torna a mostrarsi con un poster promozionale in stile western.

Non per niente, dopo una serie di ambientazioni cittadine esplorate nei quattro film precedenti, il nuovo e ultimo sequel porterà la notte del giudizio nel Texas, uno degli stati-simbolo del far west: il film, che arriva a distanza di cinque anni dall'ultimo capitolo Election Year, racconterà di come, con l'elezione del nuovo presidente, la pratica annuale nota come 'The Purge' stia ormai volgendo al termine.

Purtroppo per i protagonisti questo sequel racconterà la storia di un gruppo di estremisti che non vuole accettare il cambiamento: Adela (Ana de la Reguera, Cowboys & Aliens) e suo marito Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace) vivono in Texas, dove Juan lavora come bracciante del ranch per la ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressiono sul patriarca Tucker, Caleb (Will Patton, Halloween), ma questo alimenta la rabbia gelosa del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas, Ford v Ferrari). E la mattina dopo la notte del giudizio una banda mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, costringendo entrambi i nuclei familiari ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli interi Stati Uniti iniziano a disintegrarsi.

