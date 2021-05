La notte del giudizio per sempre, in arrivo a luglio il sequel: ecco il primo trailer!

Universal e Blumhouse hanno rilasciato il trailer di The Forever Purge (intitolato in italiano La notte del giudizio per sempre), il quinto e ultimo film della serie cinematografica horror. Dopo ambientazioni cittadine, il sequel porterà la trama nel bel mezzo del nulla: il Texas. Il film arriva a distanza di cinque anni dall'ultimo capitolo.

Come i fan ricorderanno Election Year (2016) terminò con l'elezione di un nuovo presidente degli Stati Uniti, e con la pratica annuale di La notte del giudizio che volge al termine. Questo sequel racconterà la storia di un gruppo emarginato che non vuole accettare il cambiamento. La notte del giudizio per sempre ha rimpiazzato Top Gun nel calendario delle uscite.



Il creatore della saga, James DeMonaco, torna ad occuparsi dello script, con Everardo Gout alla regia. La notte del giudizio per sempre si svolgerà dopo gli eventi di Election Year, e sarà incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), che trovano ospitalità in un ranch texano fuggendo da un cartello della droga in Messico. Le cose vanno male quando un gruppo di estranei decide di continuare di proseguire la notte del giudizio oltre il tempo concesso in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge.

"Voglio che le mie intenzioni siano chiarissime su quello che penso della violenza e su quello che sta succedendo nel mondo" ha dichiarato DeMonaco a Everardo Gout, che ha raccontato:"Questo è quello che mi ha detto... è distopico ma sta cercando di farci guardare allo specchio. Ti fa pensare 'Cazzo, se venissi messo alle strette farei lo stesso?'. Una volta aperta quella porta come la chiudi di nuovo?. Si tratta di una storia incredibile di latinoamericani e americani che si uniscono per vincere la disperazione e il male".



La notte del giudizio per sempre è stata classificata R nel rating, a causa della sua estrema violenza.