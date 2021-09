La notte del giudizio, la saga continuerà! James DeMonaco annuncia: Tornerà Frank Grillo

Dopo aver svelato che la saga de La notte del giudizio è stata un'idea di sua moglie, lo sceneggiatore e regista James DeMonaco è tornato alla carica annunciato un nuovo capitolo del famoso franchise horror di successo.

Negli scorsi mesi DeMonaco aveva suggerito che La notte del giudizio del sempre avrebbe anche potuto rappresentare il finale del franchise, ma in un'intervista esclusiva a ComicBook per sponsorizzare l'uscita home-video del nuovo capitolo l'autore ha annunciato l'arrivo di un film che vedrà anche il ritorno di Frank Grillo: "Non posso dire molto, ma ci sarà un nuovo capitolo. La notte del giudizio per sempre ha creato una sorta di situazione alla 'Fuga da New York', e posso dire che, sicuramente, l'America che vedremo ne La notte del giudizio 6 non sarà l'America in cui viviamo noi ora. Sarà un'America diversa, 'rimappata', se vogliamo. Sarà una roba unica. E l'altra cosa che posso dire è che tornerà Leo, il personaggio di Frank Grillo. Sarà molto divertente!"

DeMonaco ha anche svelato i primi dettagli sul nuovo film: "Con La notte del giudizio per sempre volevamo cambiare le carte in tavola, non volevamo semplicemente ripeterci all'infinito. Lo scopo quindi era chiudere un libro e iniziarne uno nuovo per continuare in una nuova direzione. Quindi, spero che funzioni. Ai piani alti sembrano essere contenti della sceneggiatura, quindi speriamo di poter iniziare presto i lavori".

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione de La notte del giudizio per sempre.