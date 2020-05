La Notte del Giudizio, pessime notizie per i fan della saga Blumhouse

In queste ore sono emerse nuove informazioni su The Forever Purge, quinto capitolo della saga cinematografica horror della Blumhouse previsto per l'uscita nei cinema nel 2020.

La Universal infatti ha eliminato il film dal calendario delle uscite teatraili a poco meno di due mesi dal rilascio previsto, originariamente deciso per il 10 luglio prossimo. Una mossa inattesa, visto che la situazione delle sale cinematografiche sta iniziando a risvegliarsi sia in Italia che negli Stati Uniti: probabilmente il motivo di tale decisione è il timore che il pubblico non tornerà ad affollare le sale quando le porte dei cinema riapriranno, oppure che si sceglieranno offerte più appetibili (come ad esempio Tenet di Christopher Nolan, che a questo punto rischia davvero di non avere alcun rivale al "box office").

Nel 2018, il creatore del franchising James DeMonaco (sceneggiatore/regista di The Purge, The Purge: Anarchy e The Purge: Election Year) ha rivelato che il quinto film della serie sarà anche l'ultimo. Parlando con EW, DeMonaco ha detto: "Penso che sia un ottimo modo per concludere la storia. Vogliamo finire tutto in questo episodio, e sono molto eccitato. Quando ho avuto l'idea e l'ho presentata tutti mi sono sembrati entusiasti, e penso che sarà un finale davvero bello, come un ritorno a casa.”

Il film sarà prodotto da Jason Blum e Michael Bay e diretto da Everado Gout.