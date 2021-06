La notte del giudizio (davvero) per sempre: l'ultimo capitolo non sarà l'ultimo!

Il trailer de La notte del giudizio per sempre ha presentato quello che inizialmente la Blumhouse aveva presentato come 'ultimo film' del fortunato franchise horror, ma a quanto pare lo studio cinematografico di Jason Blum ha cambiato idea.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, Blum, insieme al creatore della saga James DeMonaco, hanno anticipato che La notte del giudizio per sempre non sarà necessariamente l'ultima puntata del franchise: in questo caso sembra che il destino della serie sia tutto nelle mani di DeMonaco, che potrebbe avere qualche altra idea nel cassetto.

"Sto cercando di fargli scrivere più storie" ha detto Blum parlando di DeMonaco. "Non farei mai un altro film di questa saga senza James. Non assumerei qualcun altro per fare i film de La notte del giudizio, ma la mia idea non è quella di fermarci quindi cercherò di convincerlo a scrivere altre storie". DeMonaco, a quel punto, ha aggiunto: "Detto tra me e te, amico, avevo davvero concepito La notte del giudizio per sempre come l'ultimo episodio ... ma poi, quattro mesi fa, mi sono svegliato e ho avuto un'idea per The Purge 6. Se gli dei del cinema ci diranno: 'I fan vogliono un altro film', allora lo faremo. Se la vorranno, c'è un'altra idea ...Ma spetta sempre al pubblico l'ultima parola".

Ricordiamo che la prima puntata de La notte del giudizio è stata pubblicata nel 2013, mentre il secondo episodio - The Purge: Anarchy - uscì nel 2014. Nel 2016 uscì The Purge: Election Year, mentre ad oggi l'ultimo capitolo arrivato nelle sale è The First Purge, un prequel uscito nel 2018. Per altri approfondimenti, guardate i poster stile western de La notte del giudizio per sempre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.