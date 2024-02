La notte del giudizio 6, novità per l'ultimo film: parla Frank Grillo

Lo scorso anno, il regista James DeMonaco aveva condiviso le prime anticipazioni su La Notte del Giudizio 6. Adesso è l'attore Frank Grillo a consegnarci ulteriori aggiornamenti sul sesto capitolo del popolare franchise.

Grillo, che ha preso parte a Anarchia: La Notte del Giudizio e La Notte del Giudizio - Election Year, sarà infatti protagonista di quello che potrebbe essere il capitolo conclusivo della serie di film inaugurata nel 2013. In un'intervista a ScreenRant, la star ha rivelato che la sceneggiatura "è pronta" e ruoterà ancora una volta attorno al personaggio di Leo Barnes.

"Sarebbe l'ultimo degli ultimi degli ultimi, un po' come quel tipo che si ostina ad andare in pensione. James DeMonaco lo dirigerà e, se succede, è una questione di soldi. È una questione legata a quanto vogliono che il film sia grande e a quanti soldi intendono spenderci, considerato che è stato fatto parecchio per questo franchise. Ma è una sceneggiatura grandiosa", ha dichiarato Frank Grillo.

DeMonaco è autore di tutti i film de La Notte del Giudizio (oltre ad essere produttore esecutivo della serie tv The Purge), ma ha diretto soltanto i primi tre, con Gerard MacMurray e Everardo Gout che sono subentrati dietro alla macchina da presa rispettivamente per La prima notte del giudizio (2018) e La notte del giudizio per sempre (2021).

Mentre ne approfittiamo per rimandarvi alla nostra recensione de La notte del giudizio per sempre, ricordiamo che l'ultimo film in ordine cronologico della serie era stato inizialmente presentato come capitolo conclusivo. In quanto creatore dell'idea originale, il desiderio di DeMonaco di riprendere in mano le redini della saga è più che comprensibile, specialmente se La notte del giudizio 6 dovesse rappresentarne davvero l'epilogo.