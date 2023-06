La notte del giudizio 6, arrivano i primi dettagli sulla trama del film!

Dopo ben cinque film arriverà anche il sesto capitolo de La Notte del Giudizio, celebre franchise horror iniziato nel 2013. James DeMonaco ha già scritto la nuova pellicola e ha dato le prime anticipazioni sulla storia che verrà raccontata e esplorata.

"Non è completamente diverso dai film precedenti, ma è una nuova America in cui stiamo entrando", ha raccontato DeMonaco, parlando delle prime idee sviluppate per il nuovo film. "In La notte del giudizio per sempre, l'America è crollata, ed è davvero mappata secondo diverse ideologie. Gli stati si basano su sessualità, religione e ideologia. Quindi ci siamo separati e lo stato di discordia è al suo peggio. Entriamo in La notte del giudizio in quel mondo" ha chiarito.

Dopo aver confermato che La notte del giudizio per sempre non sarebbe stato l'ultimo capitolo, sono circolate le prime indiscrezioni riguardo la storia che toccherà, ovviamente, anche la condizione sempre più incerta degli Stati Uniti. Il sesto film segnerà il ritorno di Frank Grillo nel franchise, dopo che l'attore stesso ha dichiarato che la sceneggiatura era stata già scritta e presentata alla casa di produzione per avviare la lavorazione.

In attesa del prossimo film vi consigliamo la recensione de La Notte del Giudizio per sempre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!