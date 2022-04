Notre Dame in fiamme arriva su Sky in tempi record: sarà disponibile questa settimana!

Con la pandemia la finestra temporale delle uscite cinematografiche si è ridotta tantissimo, ormai lo sappiamo, ma fatta eccezione per i titoli Warner Bros. del 2021 negli Stati Notre Dame in fiamme di Jean Jacques Annaud potrebbe aver appena stabilito una sorta di record.

Il film, infatti, arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 28 marzo, arriverà in prima tv assoluta su Sky già domani venerdì 15 aprile, a tre anni esatti dal tragico incendio che ha colpito la cattedrale parigina. Il film andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K (nell'attesa, guardate il trailer di Notre Dame in fiamme).

Opera Sky Original diretta dal grande regista francese da Jean-Jaques Annaud, ricostruisce la vicenda del drammatico incendio che ha colpito la cattedrale il 15 aprile del 2019 e pone l’accento sul coraggio e l’impegno di donne e uomini eroici, che hanno lottato per fermare le fiamme, salvare i tesori di valore inestimabile presenti nella cattedrale ed evitare il peggio. Distribuito da Vision Distribution, il film è prodotto da Wildside (società del gruppo Fremantle). Nel grande cast corale Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Jérémie Laheurte e tanti altri, con la sceneggiatura firmata Jean-Jacques Annaud e Thomas Bidegain.

