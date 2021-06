Notorious B.I.G., un ex-agente FBI sa esattamente chi ha ucciso il rapper

Il caso degli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur è ancora irrisolto dopo 24 anni dal fatto e dopo una serie di indagini infilatesi pian piano in un vicolo cieco. Ora però un ex-agente dell'FBI sostiene di sapere esattamente come si sono svolti i fatti e il nome del responsabile dell'omicidio del primo. Le sue parole sono sostenute da altri.

Phil Carson, ex-agente dell'FBI che ha lavorato sul caso per oltre due anni, ha dichiarato in una recente intervista con il New York Post, che l'omicidio sarebbe stato orchestrato da Suge Knight, fondatore della Death Row Records, come vendetta per la morte di Tupac Shakur un anno prima. Una rivelazione successiva dell'ex-agente ha poi sostenuto che l'obiettivo primario dell'omicidio non era Notorious B.I.G. ma il collega rapper e fondatore della Bad Boy Records Sean "Puff Daddy" Combs.

Mentre si potrebbe facilmente dire che questa è solo l'opinione di una persona, le parole di Carson sono appoggiate da due filmmaker che hanno avuto accesso ai documenti giuridici che confermerebbero tutto quanto. Se vere, queste sono le risposte a un caso che rimane irrisolto dal marzo 1997.

Carson ha dichiarato che Knight - che attualmente sta scontando una sentenza di 28 anni di carcere per omicidio volontario dopo essere scappato in seguito a un incidente con il suo furgoncino nel quale investì due persone, uccidendone una e ferendo l'altra - avrebbe pagato Amir Muhammad, precedentemente noto come Harry Billups, per uccidere il rapper nella nota faida tra East Coast e West Coast Quest'ultimo è tornato a farsi chiamare Billups e attualmente vive in Georgia come agente immobiliare.

Nell'intervista, Carson spiega: "Tutte le prove portano ad Amir Muhammad. Lui è quello che ha premuto il grilletto. Ma ci sono molti altri che hanno aiutato a organizzarlo, permettendogli di premere il grilletto. Ho anche le prove che tra i complici c'erano anche agenti della polizia di Los Angeles, per questo mi fecero fuori".

Sulla vicenda qualche anno fa uscì il film City of Lies con Johnny Depp e Forest Whitaker nei panni rispettivamente del vero detective Russell Poole e del reporter fittizio che lo aiuta a cercare la verità sull'accaduto.