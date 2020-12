Notizie dal mondo, Tom Hanks ha pianto fuori scena per aiutare la sua giovane collega

Tom Hanks ha consolidato la sua fama di partner cinematografico straordinario dopo un dettaglio venuto allo scoperto direttamente dal set di Notizie dal mondo, l'ultimo film diretto da Paul Greengrass. Il premio Oscar ha supportato meravigliosamente la giovane co-protagonista del film, Helena Zengel, che interpreta Johanna Leonberger.

In Notizie dal mondo, Tom Hanks interpreta il capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano della Guerra Civile Americana, nel western diretto da Greengrass. L'uomo si è riciclato come lettore di giornali in favore di analfabeti che abitano i paesini sparsi nelle vaste pianure del Texas. Kidd un giorno incontra una bambina, che decide di portare con sè dai suoi zii biologici e in questo modo inizia un viaggio, anche interiore, che li cambierà per sempre.



Il New York Post ha riferito che Helena Zengel ha dichiarato di aver molto apprezzato il modo in cui Tom Hanks ha supportato la sua interpretazione e che l'attore si è presentato sul set anche se non era prevista la sua presenza, piangendo ad ogni scena e aiutando la performance emotiva della giovane attrice.

"Piangeva letteralmente ad ogni scena, anche quando non era girata con lui. Era il mio primo piano. Ha pianto in ogni scena in cui avrei dovuto emozionarmi. Farlo più volte con il tuo partner anche quando non sei in quel momento del film è stato davvero fantastico" ha concluso Zengel.

Notizie dal mondo è la seconda collaborazione tra Tom Hanks e Paul Greengrass dopo Captain Phillips - Attacco in mare aperto, uscito nel 2013.



