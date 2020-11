Notizie dal mondo, il nuovo film con Tom Hanks arriverà su Netflix

Il nuovo film con il premio Oscar Tom Hanks, Notizie dal mondo, è stato acquistato internazionalmente da Netflix, che si occuperà di distribuirlo in streaming fuori dagli Stati Uniti. Negli USA è invece ancora prevista la distribuzione del film nelle sale cinematografiche. Secondo Deadline è stato elaborato un accordo proprio nelle ultime ore.

Pare che il film vedrà la luce in streaming circa diciassette giorni dopo l'uscita nelle sale. Notizie dal mondo è ambientato alla fine della guerra civile americana e segue la storia del capitano Jefferson Kidd (Tom Hanks), un uomo dalle grandi capacità oratorie che viaggia intorno al Texas raccontando tutto quello che accade in giro per il mondo.



Paul Greengrass ha scritto la sceneggiatura insieme a Luke Davies, basandosi sul romanzo di Paulette Giles. Universal ha sempre mostrato grande interesse a distribuire il film nelle sale cinematografiche, soprattutto negli Stati Uniti e attualmente il piano attuale pare essere ancora quello.

Tom Hanks è risultato positivo al COVID-19 nel mese di marzo insieme alla moglie, Rita Wilson, con la quale si trovava in Australia per le riprese del biopic di Baz Luhrmann su Elvis.

Hanks è stata la prima star mondiale ad annunciare pubblicamente la sua positività al Coronavirus e nelle settimane successive altri colleghi hanno annunciato ai fan di essere malati di COVID-19; Idris Elba ha ringraziato i fan per il supporto durante la quarantena imposta dalla malattia.



