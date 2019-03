Not Fade Away: Emily Blunt in trattative per il film prodotto da David O. Russell

Emily Blunt è in trattative molto avanzate per recitare da protagonista nel film Not Fade Away, pellicola firmata Annapurna Pictures e prodotta da David O. Russell e dal marito John Krasinski. Il film è basato sul memoir del 2015 intitolato Not Fade Away: A Memoir of Senses Lost and Found, scritto da Rebecca Alexander.

La trama di Not Fade Away racconta la storia di una donna nata con una rara mutazione genetica che le ha fatto perdere l'udito e la vista nel corso del tempo. Rebecca vive questa condizione sin da quando era bambina e in seguito ad una caduta da una finestra a 18 anni, aveva subito numerose fratture, trovandosi in una condizione ulteriormente fragile.

Nonostante queste importanti limitazioni, Rebecca è riuscita a conseguire due lauree e diventare psicoterapeuta, oltre ad insegnare spinning in palestra.



Lindsey Fiorentino si occuperà della sceneggiatura di Not Fade Away e la regia del film non dovrebbe andare né a David O. Russell né a John Krasinski, che rimarranno soltanto nelle vesti di produttori, insieme a Sunday Night.

John Krasinski sta lavorando al sequel di A Quiet Place, nel quale Emily Blunt riprenderà il ruolo del primo film. L'uscita è prevista per il 15 maggio 2020.



Emily Blunt ha interpretato recentemente la bambinaia Mary Poppins in Il ritorno di Mary Poppins e a breve affiancherà Dwayne Johnson in Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra.