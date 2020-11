Not Bloody Likely, Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter protagonisti della nuova rom-com

Come riporta il puntualissimo Deadline, Pierce Brosnan (007, La fine del mondo) ed Helena Bonham Carter (Seven, Sweeney Todd) sono stati scelti come protagonisti principali del prossimo Not Bloody Likely, nuova commedia romantica scritta e diretta per il grande schermo dall'apprezzato Joel Hopkins (Hampstead).

Il film esplorerà la vera storia della produzione teatrale del West End del 1914 del Pigmalione di George Bernard Shaw. L'uomo sarà interpretato nel progetto proprio da Brosnan, che vestirà i panni del grande scrittore proprio nel momento di conclusione del suo capolavoro (poi adattato al cinema in My Fair Lady). La storia seguirà Shaw determinato a scritturare la grande Signora Pat Campbell (Bonham Carter) nel ruolo di Eliza Doolittle.



Il casting dell'attrice sarà però per Shaw soltanto un'opportunità per riaccendere il suo grande amore per la donna, in verità mai sopitosi del tutto.



Not Bloody Likely segnerà la seconda collaborazione tra Hopkins e Brosnan, che avevano già lavorato insieme nella commedia The Love Punch. Si tratta di un progetto di grande rilievo che dovrebbe attirare e interessare diversi produttori internazionali anche grazie all'accoppiata di star protagoniste scelte.



Cosa ne pensate?