Not alone in here: guardate gratis il nuovo terrificante horror di David F. Sandberg

Dopo il successo di Shadowed, il regista David F. Sandberg ha continuato a sperimentare con la sua cinepresa durante la quarantena e ha pubblicato in queste ore un nuovo terrificante horror.

Intitolato Not Alone Here, il cortometraggio della durata di sei minuti è disponibile sul canale ufficiale di YouTube del regista di Shazam! e può essere riprodotto comodamente all'interno del player che trovate in alto.

Il film ha per protagonista l'attrice Lotta Losten nel ruolo di una donna che si accorge che la porta di casa è aperta, nonostante la abbia appena chiusa a chiave. "Una donna sospetta di non essere sola a casa sua. Guarda nel buio se hai il coraggio", dice la breve descrizione del film. Vale la pena di notare che la Lotsen, moglie del regista, finora ha fatto da comparsa nella maggior parte dei suoi film, incluso Shazam!, e prima del successo ottenuto con il cinecomic DC Films aveva contribuito alla creazione di molti dei cortometraggi horror del marito.

Ricordiamo che Sandberg tornerà nel mondo DC per dirigere Shazam! 2, la cui produzione purtroppo ha subito dei ritardi a causa della pandemia di Coronavirus in corso. Attualmente non è noto quando potranno iniziare le riprese, con la data di uscita che nel frattempo è stata spostata dal 1 aprile 2022 al 4 novembre 2022.

