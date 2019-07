Nostalgia di Thanos per Josh Brolin: lo schiocco con il Guanto dell'Infinito di Hot Toys

Josh Brolin ha avuto l'onore di poter interpretare Thanos, villain per eccellenza delll'MCU, e un ruolo di tale portata non può che lasciare uno strascico di nostalgia anche nell'attore. E sulla pagina Facebook di Hot Toys è comparsa un'immagine che ritrae l'attore con il Guanto dell'Infinito mentre ricrea il celebre schiocco.

Rispetto ad altre star del Marvel Cinematic Universe, Josh Brolin non è legato al franchise da un contratto che comprende più film ma il suo impegno viene rinnovato a film:"Se la mia presenza è richiesta me lo comunicano film per film" ha confermato Brolin.

Thanos si è rivelato come uno dei cattivi più interessanti del cinema contemporaneo e anche grazie all'interpretazione di Josh Brolin attraverso la motion capture, il personaggio ha riscosso grande successo tra il pubblico di tutto il mondo.



Josh Brolin nell'immagine posa con il Guanto dell'Infinito di Hot Toys e viene fotografato mentre schiocca le dita, proprio il gesto iconico di Thanos che ha sconvolto l'universo e la vita dei suoi abitanti.

Brolin si è soffermato anche sul personaggio di Cable, che potrebbe comparire nell'MCU dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney:"Non so cosa accadrà, mi hanno detto che ci devono ancora pensare. Adesso è diventato un mondo enorme e si prepara a crescere ancora quindi chi lo sa".

E i fan della Marvel hanno incolpato proprio Thanos per i down di Facebook e Instagram della giornata di ieri.

Il record di Avatar per Endgame nel frattempo sembra sempre più difficile, nonostante manchino poco più di venti milioni di dollari dalla vetta.