Nostalgia, Pierfrancesco Favino torna a Napoli nel trailer del film di Mario Martone

Mario Martone torna ancora una volta a raccontare Napoli: reduce dall'acclamatissimo Qui Rido Io e da successi come Il Sindaco del Rione Sanità e Il Giovane Favoloso, il regista partenopeo sceglie ancora una volta la sua città come sfondo delle vicende narrate nel suo nuovo film, Nostalgia, tratto da un romanzo di Ermanno Rea.

Presente nella lista dei film che verranno presentati a Cannes 2022, Nostalgia segue le vicende di Felice (Pierfrancesco Favino), un uomo che torna a Napoli dopo ben 40 anni di lontananza dalla sua città natale: qui ritroverà luoghi e persone che non aveva mai dimenticato, così come un passato per niente facile che sembra ora inevitabilmente esigere il suo tributo.

Tutto ciò ci viene dunque mostrato nel primo trailer dell'ultimo lavoro del regista di Capri-Revolution, nel quale vediamo la star di Hammamet aggirarsi per le vie del Rione Sanità, storico quanto difficile quartiere di Napoli, il tutto mentre il montaggio alterna scene del presente a sequenze tratte dal passato del protagonista.

Nel cast del nuovo film di Mario Martone, oltre al già citato Pierfrancesco Favino, troveremo anche Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella, il tutto per la distribuzione di Medusa Film e la produzione di Picomedia e Mad Entertainment.