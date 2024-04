Nostalgia canaglia: 5 film cult, ma invecchiati veramente malissimo

Ecco una lista di cinque film che, secondo noi, sono invecchiati male - non per ragioni politiche, ma puramente effettistiche e di “messa in scena”. Cinque pellicole sicuramente iconiche nel loro genere di appartenenza, ma che, giustamente, risentono oggi degli anni trascorsi.

X-Men (2000)

Uno dei primi “esperimenti” nel portare sul grande schermo i fumetti: X-Men del 2000 è ricordato da molti con grande affetto, anche per averci regalato il solo e unico Logan/Wolverine - che presto tornerà al cinema con Deadpool 3, uno dei protagonisti di un 2024 straordinario per i cinecomic. Tuttavia, riguardarlo oggi, a ventiquattro anni di distanza, ci rendiamo conto che gli effetti speciali hanno compiuto passi davvero enormi in avanti. Abbiamo preso in esame X-Men del 2000, ma ci sentiamo di infilare in questa posizione un po’ tutti quei “cinecomic” usciti tra gli anni ’80 e i primissimi duemila.

Dune (1984)

Il primo film basato sui romanzi di Frank Herbert, diretto da David Lynch, è probabilmente un alto esponente della categoria. Quarant’anni sono un’enormità nel mondo del cinema ed il paragone con gli ultimi capitolo della saga, tornata recentemente al cinema con Dune Parte 2, non ha alcun senso. Tuttavia esistono film dell’epoca, appartenenti allo stesso genere (qualcuno ha detto Star Wars?) che fanno sfigurare – e non poco – il lavoro di Lynch.

Ghostbusters

Che sia un cult non c’è dubbio. Ghostbusters si è ritagliato un ruolo di primaria importanza nei fandom cinematografici dell'ultimo mezzo secolo. Ciò nonostante dobbiamo essere onesti: è invecchiato piuttosto male a livello di effettistica e scenografie. Quest’anno la pellicola di Ivan Reitman compirà ben quarant’anni dalla sua uscita. Pensate che solo un anno più tardi uscì nelle sale quel capolavoro di Ritorno al Futuro, film invecchiato decisamente meglio.

Total Recall (Atto di Forza)

Siamo nell’era post Blade Runner, l’anno che corre è il 1990. I film sci-fi si ispirano palesemente al capolavoro di Ridley Scott e, non proprio tutti, riescono nell’impresa di emulare con efficacia le sue atmosfere cupe e cyberpunk. Uno di questi è Total Recall, conosciuto in Italia come Atto di Forza, film con protagonista Arnold Schwarzenegger che si è conquistato un posto nella nostra top 5 film trash che diventano belli. Rivista oggi, la pellicola mostra il fianco a diversi limiti dal punto di vista degli effetti speciali, tra animatronic inquietanti e occhi esplosivi.

Star Wars (trilogia prequel)

Qui casca l’asino. Vent’anni (e oltre) dopo possiamo dirlo: la trilogia prequel di Star Wars ha, probabilmente, esagerato con la CGI. Non è un caso che, nonostante si siano compiuti grandi passi in avanti in tema di VFX, si è tornati agli animatronic e ai cosiddetti “pupazzi”. Ci teniamo tuttavia a sottolineare che alcune sequenze, come la battaglia finale tra Anakin e Obi-Wan, restano ancora oggi un tripudio visivo. Ma per il resto, forse sarebbe stato meglio puntare meno sulla CGI e più sulla sceneggiatura.

