Nosferatu, Willem Dafoe è estasiato dal film: 'Non ho mai visto niente del genere'

Dopo la nuova foto di Nosferatu, emergono nuove informazioni sull'attesissimo quarto film scritto e diretto dal regista di culto Robert Eggers, che includerà nel cast anche l'amatissimo Willem Dafoe.

Nel corso di una recente intervista promozionale con IndieWire pubblicata per il suo nuovo Povere Creature!, infatti, Willem Dafoe ha dichiarato che Nosferatu non assomiglierà a nulla di ciò che si è visto finora. Nelle parole della star: "Ho visto alcune scene complete mentre ancora stavamo girando e posso dire, e lo dico onestamente, che a livello visivo questo film è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto...Parlo del look, del modo in cui è stato girato, è semplicemente straordinario."

Le parole di Willem Dafoe ci offrono un assist perfetto per parlare dell’insolito processo di lavorazione pensato da Robert Eggers per Nosferatu, al fine di ottenere lo stile visivo unico anticipato dall'attore di Spider-Man (alla terza collaborazione consecutiva con l'autore, dopo The Lighthouse e The Northman): dovete sapere, infatti, che tecnicamente parlando Nosferatu è stato girato a colori dal direttore della fotografia Jarin Blaschke, con una palette ispirata al romanticismo del XIX secolo, con un rapporto d'aspetto di 1,33:1 e una combinazione di lenti e filtri inedita: stando alle informazioni note, infatti, Robert Eggers avrebbe chiesto ad un'azienda produttrice di vetro di aiutarlo a realizzare un nuovo filtro che farà sembrare l'immagine in bianco e nero, consentendo tuttavia ad alcuni colori, in particolare il blu, di risaltare nell'inquadratura.

Nosferatu uscirà a Natale 2025. Per altri contenuti guardate il first look al vampiro di Bill Skarsgard.