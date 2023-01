Nosferatu, anche Willem Dafoe nel cast del film di Robert Eggers?

Con Nosferatu Robert Eggers si è preso un rischio che solo un folle avrebbe accettato di correre, e di follia, d'altronde, l'uomo che ha girato The Lighthouse ne sa certo qualcosa: quando la posta in gioco è così alta meglio comunque affidarsi a collaboratori di fiducia, ed ecco quindi saltar fuori il nome di Willem Dafoe.

Dopo l'arrivo di Nicholas Hoult in luogo di Harry Styles nel cast di Nosferatu, il regista di The Witch sta infatti pensando proprio all'ex-Goblin di Spider-Man per un ruolo nell'ambiziosissimo remake che vuole riportare sul grande schermo la storia narrata nel leggendario film di Murnau, vero e proprio emblema dell'horror, del cinema muto e della settima arte in generale.

Secondo le ultime indiscrezioni, Dafoe sarebbe dunque in trattative con la produzione per un ruolo ancora non specificato: per l'attore sarebbe la terza collaborazione con Eggers, dopo quella nel già citato The Lighthouse e l'ultima, fugace ma incisiva, apparizione nel tanto bistrattato (dal box-office, quantomeno) The Northman.

La fiducia e l'intesa tra Eggers e Dafoe sembrano dunque non mancare, e per un'operazione del genere meglio andare sul sicuro: noi siamo ovviamente più che curiosi di scoprire cosa tirerà fuori dal cilindro il buon Robert! Vi ricordiamo, intanto, che in Nosferatu troveremo anche Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp.