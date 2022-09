Nosferatu, ufficiale la produzione del film di Robert Eggers: riprese a fine anno

A sei mesi dall'uscita nelle sale di The Northman, Robert Eggers può finalmente concentrarsi sulla regia del suo atteso quarto film dopo The Witch e The Lighthouse. Nosferatu ha ottenuto il via libera e la produzione inizierà entro fine anno a Praga e Toronto. La pre-produzione inizierà tra pochi giorni grazie a Focus Features.

Robert Eggers si cimenterà con una propria versione del capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu - Il vampiro, un grande classico dell'horror.

La sinossi ufficiale del film spiega che l'opera di Eggers sarà 'un'epica fantasy medievale basata sulla mitologia di Dracula. Un vampiro in Transilvania si innamora della moglie dell'uomo che lo sta aiutando a trasferirsi'.



Anya Taylor-Joy sarà protagonista di Nosferatu e tornerà a lavorare con Eggers dai tempi di The Witch, il fortunato esordio alla regia del cineasta newyorchese.

Nosferatu di Murnau è uno dei grandi capolavori della storia del cinema, con protagonista Max Schreck, straordinario nei panni del lugubre e misterioso conte Orlok.



Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul progetto di Robert Eggers, ma i fan possono ritenersi già molto soddisfatti della conferma della produzione, dopo mesi di incertezza.

Lo stesso Robert Eggers era sfiduciato sino a qualche settimana fa, e dichiarò che 'forse Murnau mi sta dicendo che non devo farlo'.

Per il ruolo del conte Orlok si parla insistentemente di Willem Dafoe, dopo le dichiarazioni di aprile del regista, che ha confessato di voler coinvolgere l'attore nel progetto.