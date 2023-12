Nosferatu, un terrorizzato Nicholas Hoult nella nuova foto del film di Robert Eggers

Nosferatu sarà ufficialmente un "film di Natale", ma l'atmosfera è decisamente più spaventosa: basti pensare all'immagine in anteprima, nella quale il personaggio interpretato da Nicolas Hoult è a dir poco terrorizzato.

Hoult, ricordato anche per Scontro tra titani, X-Men - L'inizio e La favorita, è pronto per tornare sul grande schermo grazie all'attesissimo film horror scritto e diretto da Robert Eggers. Le informazioni sulla trama sono poche, ma sappiamo che riguarderà una giovane donna tormentata da un vampiro infatuato di lei. Nel cast, oltre a Hoult nel ruolo di Thomas Hutter, ricordiamo anche Bill Skarsgård (Conte Orlok), Lily-Rose Depp (Ellen Hutter), Aaron Taylor-Johnson (Friedrich Harding), Emma Corrin (Anna Harding) e Williem Dafoe (lbin Eberhartz Von Franz).

In particolare, il regista ha elogiato nel migliore dei modi l'attore di It e John Wick 4, perché lui, al contrario degli altri, è decisamente "meno visibile" sulla scena. "Ci sono punti in comune con [Max] Schreck, ma sentito che avremmo dovuto fare qualcos'altro" ha dichiarato Eggers. "Fondamentalmente, mi chiedevo: 'Che aspetto avrebbe un nobile della Transilvania, da morto?' Bill ha perso un'enorme quantità di peso".

Ha poi continuato: ""Si è trasformato così tanto, al punto che non so se gli spettatori lo ricompenseranno quanto meriterebbe. Basti pensare a Bill nei panni di Pennywise: non puoi vederlo, in un certo senso. Ha addirittura lavorato con un insegnante d'opera per abbassare la voce di un'ottava. La gente penserà subito al digitale... ma in realtà si tratta di una performance autentica".

Se volete approfondire l'argomento, non perdetevi il first look a Nicholas Hoult in Nosferatu.