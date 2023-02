Nosferatu, la star di The Crown Emma Corrin entra nel cast del film di Robert Eggers!

Robert Eggers continua a fare incetta di star per il suo Nosferatu: il regista di The Witch e The Lighthouse potrà fare affidamento non solo su alcune vecchie conoscenze ormai presenze obbligate nei suoi lavori, ma anche su qualche new entry che sembra promettere piuttosto bene, almeno a giudicare dalle precedenti fatiche.

Dopo aver convinto anche Willem Dafoe a seguirlo in questa nuova e folle avventure, Eggers ha infatti messo gli occhi su Emma Corrin: classe 1995, l'attrice britannica è nota al grande pubblico soprattutto per aver preso parte alla quarta stagione di The Crown, durante la quale le spettò il complicatissimo compito di dar volto per prima alla Lady Diana Spencer dello show (Corrin fu poi sostituita da Elizabeth Debicki).

Non solo The Crown, comunque: sul fronte cinematografico, Emma Corrin è stata vista di recente al fianco di Harry Styles in My Policeman; insieme a lei, come probabilmente ricorderete, nel cast di Nosferatu troveremo, oltre al già citato Willem Dafoe, anche Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult (arrivato proprio in sostituzione di Harry Styles).

Il film di Eggers, che si pone l'obiettivo all'apparenza proibitivo di riproporre la storia già narrata nell'iconico film muto di Murnau, ha comunque dovuto attraversare parecchie vicissitudini in fase di produzione: sarà la volta buona perché tutto cominci a filare liscio? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!