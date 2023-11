Nosferatu: si, il first look a Nicholas Hoult nasconde il vampiro di Bill Skarsgard

Nosferatu di Robert Eggers è già uno dei film più attesi del 2024, e dopo la prima foto del personaggio di Lily Rose Depp in queste ore il web è stato sorpreso da una nuova immagine pubblicata in esclusiva da Empire.

Come potete vedere nell'immagine disponibile nel post in calce all'articolo, e pubblicata dalla nota rivista inglese, la nuova foto di Nosferatu permette allo spettatore di dare una prima occhiata al personaggio interpretato da Nicholas Hoult, ovvero il protagonista del film Thomas Hutter, ma non solo: aguzzando la vista, infatti, sulla parte sinistra dell'immagine si può notare anche la figura ben distinta del Conte Orlok, il tragico vampiro interpretato da Bill Skarsgard.

I dettagli sul nuovo film di Robert Eggers rimangono vaghi e sfocati come questo inquietante first look al Conte Orlok, ma il film originale del 1922 racconta la storia di Thomas Hutter e del suo incontro con il vampiro Nosferatu mentre lavorava come agente immobiliare in Transilvania. La storia, incentrata sui tentativi di Hutter di proteggere sua moglie Ellen dal conte Orlok dopo che il vampiro ne diventa ossessionato, è una reinvenzione del Dracula di Bram Stoker: il soggetto ottenne già un remake nel 1979 con Nosferatu: Il principe della notte di Werner Herzog, col nuovo remake di Robert Eggers che arriverà nel 2024 ad una data ancora da comunicare.

Il film includerà anche nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe e Ralph Inseon.