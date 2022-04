Nosferatu: Robert Eggers vuole Willem Dafoe per interpretare il Vampiro, ma il film si fa?

A pochi giorni dall'uscita di The Northman nelle sale italiane, il regista e sceneggiatore Robert Eggers ha già iniziato a parlare a profusione di Nosferatu, il suo prossimo film nonché remake del famoso horror di Friedrich Wilhelm Murnau.

L'opera, già riadattata da Werner Herzog in un glorioso remake uscito negli anni '70, sarà un vero e proprio rifacimento del film originale del 1922 e vedrà il regista di The Witch, The Lighthouse e The Northman tornerà a collaborare con Anya Taylor Joy, che ha già partecipato a due film dell'autore e che presumibilmente reciterà nella parte di Ellen Hunter che fu di Greta Schröder nell'opera di Murnau. Ma chi interpreterà il personaggio centrale della vicenda? Ebbene, a quanto pare Robert Eggers vorrebbe Willem Dafoe nel ruolo del vampiro Nosferatu.

"'Nosferatu' è un film incredibilmente importanti per me, quindi è sempre ai blocchi di partenza. Se Willem... diciamo che se 'Nosferatu' verrà realizzato, allora Willem farebbe meglio ad essere dei nostri, perché adoro lavorare con lui... ma chi lo sa, potrebbe interpreterebbe Ellen? Non si sa mai" ha dichiarato il regista in una recente intervista promozionale.

Willem Dafoe, proprio come Anya Taylor-Joy, ha già collaborato due volte con Robert Eggers, rispettivamente in The Lighthouse e nell'imminente The Northman. Inoltre, la star di Spider-Man: No Way Home nel corso della sua carriera ha già incrociato la strada di Nosferatu, nell'horror satirico L'ombra del vampiro, uscito nel 2000: in quel film, che racconta della realizzazione del film Nosferatu di FW Murnau (interpretato da John Malkovich), Willem Dafoe fu Max Schreck, ovvero l'attore che interpretò il vampiro nel film del 1922.



Tuttavia il regista è sembrato anche scoraggiato dalle difficoltà incontrare finora nella realizzazione del film: "Ci ho provato così tanto in questi anni, a realizzare questo film", ha detto Eggers. "Sto iniziando a chiedermi se tutti questi imprevisti non siano stati messi sulla mia strada dal fantasma di Murnau, che magari vuole farmi capire di lasciar perdere."

Staremo a vedere se il sogno di Robert Eggers riuscirà a concretizzarsi.