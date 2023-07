Nosferatu, Robert Eggers:'Sto cercando di andare oltre ciò di cui sono capace'

Nel corso degli ultimi anni Robert Eggers si è confermato uno dei più ambiziosi registi contemporanei, da titoli come The Witch e The Lighthouse sino all'ultimo lavoro uscito nelle sale The Northman. Ora Eggers è impegnato in un progetto ancora più complicato, il remake di Nosferatu, capolavoro del 1922 di Murnau.

In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Robert Eggers ha dichiarato:"Sto cercando di andare oltre ciò di cui sono capace. Come sempre, sono state riprese difficili. Ieri sera stavamo girando una scena su una nave con molta pioggia e onde, e il deflettore della pioggia, che cerca di far fuoriuscire l'acqua dall'obiettivo si stava rompendo e appannando. Ho trascorso gli ultimi giorni lavorando solo con marinai russi su una barca" ha dichiarato. Le riprese di Nosferatu sono iniziate a fine 2022, come annunciato qualche mese prima.



Eggers ha ricordato l'importanza dei suoi lavori precedenti nella lavorazione di Nosferatu:"Sono così felice di aver fatto prima The Northman e di aver imparato quello che ho imparato. Quando penso al piano di produzione di Nosferatu che avevamo la prima volta sono sicuro che in qualche modo mi sarei salvato ma è difficile non immaginare che potesse essere un flop".



La nuova rivisitazione di Nosferatu viene descritta come "una storia gotica di ossessione tra una giovane donna perseguitata (Lily-Rose Depp) nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro della Transilvania (Bill Skarsgård) che la insegue, portando con sé un dolore indicibile".



Nel cast di Nosferatu anche Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin, Simon McBurney e Ralph Ineson.