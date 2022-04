Nosferatu, Robert Eggers sfiduciato: 'Forse Murnau mi sta dicendo che non devo farlo'

Metter mano a un classico immortale come Nosferatu è un'impresa che richiede un grande coraggio e una certa dose d'incoscienza: entrambe doti che non mancano a Robert Eggers, che in queste ore sta comunque facendo i conti con una gestazione decisamente complicata e che sembrerebbe aver leggermente sfiduciato il regista.

La genesi di questo remake di Nosferatu si sta in effetti rivelando più ostica del previsto, con Harry Styles costretto a lasciare il cast e tanti altri problemi che stanno mettendo in dubbio l'uscita stessa del film, come confermato proprio dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal regista di The Witch e The Lighthouse.

"Ragazzi, non lo so. Sta crollando tutto per la seconda volta. Ho provato a spargere la voce, avevo detto anche che Harry Styles avrebbe fatto parte del cast. Giusto per essere chiari, sarebbe stato Hutter, non Nosferatu. Ci sto provando davvero, ma è come se il fantasma di Murnau mi stesse dicendo di fermarmi. [...] Forse Murnau mi sta dicendo che non ne ho il diritto" sono state le parole di Eggers.

Noi, dal canto nostro, non possiamo che sperare che non sia così: se c'è qualcuno capace di rivisitare degnamente un simile monumento del cinema, quel qualcuno è proprio Robert Eggers! Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, si era parlato di Willem Dafoe per il ruolo di Nosferatu nel remake di Eggers.