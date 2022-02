Nosferatu, le riprese del film di Robert Eggers partiranno quest'anno?

Mentre cresce l'attesa per The Northman, in arrivo in tutte le sale il prossimo aprile, Robert Eggers non sta certo con le mani in mano: il regista di The Witch e The Lighthouse sta infatti già pensando al suo quarto lavoro, quel Nosferatu che si pone l'obbiettivo di riprendere il personaggio già reso iconico da Murnau e Herzog.

Non è ancora chiaro, al momento, quale sarà il momento in cui i lavori sul film prenderanno effettivamente il via: Eggers non ha al momento indicato alcuna data, ma nei mesi scorsi si disse speranzoso di potersi mettere all'opera entro quest'anno (nel 2022, d'altronde, ricorre il centenario dello storico film diretto da Friedrich W. Murnau nel 1922).

Negli ultimi giorni, inoltre, The Prague Reporter ha svelato che il film che vedrà Anya Taylor-Joy come protagonista sarebbe stato ufficialmente registrato presso il Czech Film Fund, principale istituzione della Repubblica Ceca per quanto riguarda le opere cinematografiche. Tutto, insomma, lascia pensare che non manchi molto al primo ciak: la speranza è che le riprese del film possano quindi prendere il via entro la fine del 2022.

Quali aspettative avete per questo Nosferatu? Credete che Robert Eggers sia il regista adatto per misurarsi con un'opera di tale portata? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate l'ultima cover dedicata a The Northman, nuovo lavoro di Eggers in uscita nei prossimi mesi.