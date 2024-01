Nosferatu, parla Willem Dafoe:'Ecco cosa cambierà da L'ombra del vampiro'

Willem Dafoe interpretò Max Schreck in L'ombra del vampiro e quando si è diffusa la notizia della sua partecipazione al remake di Nosferatu di Robert Eggers, i fan hanno subito pensato al personaggio interpretato nel film uscito nelle sale ormai ventiquattro anni fa. Dafoe ha voluto specificare le differenze rispetto al passato.

Intervistato da TotalFilm, Willem Dafoe ha spiegato che l'estetica e le intenzioni del film di Eggers sono profondamente diverse rispetto a L'ombra del vampiro:"Credo che Robert [Eggers] e [il direttore della fotografia] Jarin [Blaschke] fossero in in una situazione molto favorevole e lui sta diventando sempre più raffinato. È su una scala più grande, forse non proprio come The Northman ma lui era molto in controllo. Ho visto solo alcuni spezzoni, e non ho avuto un senso del film stesso ma era semplicemente fotografato in una maniera bellissima. Non riesco a pensare ad un altro film che somigli a questo". Willem Dafoe non ha mai visto niente del genere, come ha già ribadito in diverse occasioni parlando del film di Eggers.



Nosferatu è il racconto gotico di un'ossessione tra una giovane e tormentata e un terrificante vampiro di lei infatuato che causerà un orrore inimmaginabile. Nel cast del film, oltre a Dafoe, ci saranno anche Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Ralph Ineson.



Robert Eggers ha fatto molto parlare di sé grazie al successo dell'horror The Witch, prima di scegliere Willem Dafoe per The Lighthouse al fianco di Robert Pattinson. Di recente, ha conquistato il pubblico con The Northman, e ora un'avventura ancora più ambiziosa:"Sto cercando di andare oltre ciò di cui sono capace. Come sempre, è stato un set difficile. Ieri stavamo girando una scena su una nave con molta pioggia e onde, e il deflettore della pioggia, che cerca di soffiarla fuori dall'obiettivo si stava rompendo e appannando. Ho trascorso gli ultimi giorni lavorando soltanto con marinai russi su una barca".



Durante la lavorazione, Willem Dafoe ha recitato insieme a 2000 topi veri per una scena del film.