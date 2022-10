Nosferatu, Nicholas Hoult rimpiazza Harry Styles nel film di Robert Eggers!

È un vero e proprio ottovolante la genesi di questo Nosferatu: il film di Robert Eggers ha dovuto far fronte a innumerevoli problemi in fase di pre-produzione, a partire dalla composizione di un cast che proprio in queste ore vede l'ingresso dell'ennesima new entry a rimpiazzare l'uscita di uno dei protagonisti del film.

Nei mesi scorsi era stato infatti annunciato il forfait di Harry Styles, che fino a poco prima neanche si sapeva facesse parte del cast del film con Lily-Rose Depp (a sua volta rimpiazzo di quell'Anya Taylor-Joy che, dopo aver già lavorato con Eggers in The Witch e The Northman, era pronta a tornare anche in occasione di questo quarto lavoro del regista).

Proprio Styles verrà dunque sostituito da qualcuno che con i vampiri è ormai abituato ad avere a che fare: stiamo parlando di Nicholas Hoult, che di questi tempi è stato impegnato anche sul set di Renfield, film incentrato sulla figura dell'aiutante del Conte Dracula partorito sempre dalla mente di Bram Stoker (nel quale, inoltre, vedremo Nicolas Cage nei panni del vampiro).

Proprio come fu per Styles, il ruolo in cui vedremo Hoult è ancora ignoto: la speranza, comunque, è che prima o poi la nuova fatica di Robert Eggers riesca finalmente a sbarcare in sala, qualunque sia il cast! Il regista, d'altro canto, si è recentemente detto convinto che Murnau voglia impedirgli di girare Nosferatu: sarà vero? Noi stiamo cominciando a crederci!