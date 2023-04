Nosferatu, Nicholas Hoult è entusiasta del film di Robert Heggers

Robert Eggers sta tornando al genere horror con il suo prossimo film, Nosferatu. Le riprese dell'attesa rivisitazione sono attualmente in corso, nel cast c'è anche qualcuno che non è nuovo al mondo dei vampiri.

Nicholas Hoult, che recita anche in Renfield, film di prossima uscita, avrà anche un ruolo nell'atteso rifacimento di Nosferatu, in un ruolo ancora nascosto. Sappiamo però che Hoult ha rimpiazzato Harry Styles nel film.

In una recente intervista l'attore ha rivelato perché era così ansioso di tornare nel mondo dei succhia sangue.

"Eggers voleva fare questo film da quando aveva otto anni, quindi è un progetto a cui tiene moltissimo", ha rivelato Hoult durante il podcast Total Film.

"Onestamente, all'inizio non avevo interesse a tornare nel regno dei vampiri, ma il suo stile ed il suo modo di vedere questo genere sono totalmente diversi da Renfield, poi sono anche un grande fan del suo lavoro e quindi non potevo non accettare di far parte del progetto."

"Penso che il film potrebbe essere qualcosa di davvero speciale, quindi non vedo l'ora che le persone possano vedere i risultati di un lavoro svolto con tanta passione ed entusiasmo da parte nostra".

Oltre a Nicholas Hoult, nel cast del film saranno presenti anche Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Bill Skarsgard nei panni del Conte Orlok, la versione cinematografica di Dracula.

Quindi alla fine, nonostante la sfiducia di Eggers verso Nosferatu, il progetto vedrà finalmente la luce, e non vediamo l'ora di saperne di più.