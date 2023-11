Nosferatu, Lily-Rose Depp terrorizzata nella prima foto del film di Robert Eggers!

Chiunque si definisca appassionato di cinema avrà sicuramente visto almeno una volta il celebre film del 1922 Nosferatu, diretto da Friedrich Murnau. La figura del conte Orlok è nell'immaginario collettivo da allora ed anche chi non conosce il film avrà visto la sua terribile figura almeno una volta.

Il fascino dei vampiri nel cinema è un dato di fatto da decenni ormai, come dimostrato anche dalle pellicole con protagonista il compianto Christopher Lee questo tipo di figure hanno sempre una attrattiva innegabile per il pubblico.

Ecco quindi che mentre Robert Eggers vuole andare oltre con il suo Nosferatu, è stata messa online una nuova immagine riguardante il prossimo film del regista di The Lighthouse.

Nella foto pubblicata da Empire Magazine, come potete vedere andando direttamente in fondo a questa notizia, possiamo vedere l'attrice Lily-Rose Depp in una inquadratura che già rende perfettamente quella che sarà l'atmosfera della pellicola.

Il terrore è visibile nel suo sguardo e nei suoi movimenti, mentre osserviamo l'ombra della mostruosa creatura troneggiare su di lei. Sicuramente ci saranno molte situazioni del genere ad aspettarci in questo progetto, non resta altro che attendere il prossimo anno quando Nosferatu sarà presentato in anteprima nei cinema.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Witch.