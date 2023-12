Nosferatu, l'inquietante risata di Willem Dafoe nelle nuove foto del film di Eggers!

Dopo la foto di Nicholas Hoult in Nosferatu, una seconda immagine ci permette di assistere alla diabolica risata del personaggio interpretato da Willem Dafoe. Quali atrocità faranno parte dell'attesissima pellicola horror di Robert Eggers?

Potete trovare l'anteprima in calce a questa notizia. Il personaggio in questione è il Professor Albin Eberhart Von Franz, un "pazzo cacciatore di vampiri". Ad aggiungere altri dettagli è Defoe stesso. "Quella sequenza, oltre ad avere fiamme autentiche, conteneva anche 2000 ratti, sempre veri" ha dichiarato. "Il che è stato impegnativo, ma anche divertente".

In un'intervista precedente, ha inoltre aggiunto: "Ho visto alcune scene complete mentre stavamo girando. Posso affermare, e in tutta onestà, che a livello visivo questo film è diverso da qualsiasi altra cosa tu abbia mai visto. Mi riferisco al look, al modo in cui è stato girato... Sì, è semplicemente straordinario".

La pellicola racconta la storia di un vampiro che, infatuato da una giovane donna, genera un vortice di terrore intorno a sé. Le riprese sono iniziate a Praga nel febbraio 2023, per poi proseguire in Romania e, infine, concludersi nel maggio dello stesso anno.

Il progetto fu annunciato per la prima volta nel luglio 2015, mentre quattro anni dopo Eggers espresse la propria preoccupazione: "Sarebbe un vero peccato se non diventerà un successo" ammise, ma le anteprime rivelate in questi ultimi giorni prefigurano una qualità altissima. Nel cast, oltre a Defoe, ricordiamo anche Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor Johnson ed Emma Corrin, nonostante l'attore di It sia così "trasfigurato" da essere a malapena riconoscibile.

A proposito, sapevate che – incredibilmente – Nosferatu sarà un "film di Natale"?