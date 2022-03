Nosferatu: Harry Styles era nel film di Robert Eggers ma ha dovuto lasciare il cast

Mentre tutti aspettiamo ad aprile l'arrivo nelle sale di The Northman, Robert Eggers pensa alla sua prossima produzione, ovvero il rischiosissimo remake di Nosferatu. Apprendiamo oggi che nel cast della nuova pellicola, rifacimento del classico di Murnau del 1922, sarebbe dovuto esserci anche Harry Styles, che invece è stato costretto a lasciare.

Mentre Anya Taylor-Johnson sarà la protagonista del remake, con l'inizio delle riprese di Nosferatu fissato per quest'anno in Repubblica Ceca, grazie a un nuovo articolo apparso sul New Yorker apprendiamo che insieme alla giovane attrice di The Witch e Ultima notte a Soho ci sarebbe dovuto essere anche Harry Styles. Il cantante e attore era entrato nel cast del film di Robert Eggers, ma a causa di conflitti nel suo fitto calendario di impegni già presi gli impedirà di prendere parte alle riprese.

A quanto pare le riprese saranno consistenti dato che il direttore della fotografia del film Jarin Blaschke ha iscritto la propria figlia a una scuola a Praga per agevolare il suo lavoro nel corso del periodo delle riprese.

Non è ancora chiaro quale sarà il momento in cui i lavori sul film prenderanno effettivamente il via: Eggers non ha al momento indicato alcuna data, ma nei mesi scorsi si disse speranzoso di potersi mettere all'opera entro quest'anno (quest'anno, d'altronde, ricorre il centenario dello storico film diretto da Friedrich W. Murnau nel 1922).

Il mese scorso, The Prague Reporter ha svelato che il film che vedrà Anya Taylor-Joy come protagonista sarebbe stato ufficialmente registrato presso il Czech Film Fund, principale istituzione della Repubblica Ceca per quanto riguarda le opere cinematografiche. Tutto, insomma, lascia pensare che non manchi molto al primo ciak: la speranza è che le riprese del film possano quindi prendere il via entro la fine del 2022.