Nosferatu sarà un 'film di Natale'! Svelata la data d'uscita

Il first look a Nicholas Hoult in Nosferatu entusiasma i fan dell'horror, e spinge a chiedersi quando uscirà l'attesissima pellicola di Robert Eggers; al riguardo, finalmente abbiamo una data d'uscita: il 25 dicembre 2024. Insomma, possiamo considerare Nosferatu come un film natalizio!

"L'audace regia di Robert Eggers è sempre un regalo per i fan" ha dichiarato Peter Kujawski, presidente di Focus Features. "Promettiamo che il suo Nosferatu sta organizzando un vero e proprio banchetto di Natale".

Ad aggiungere altri dettagli è la sinossi ufficiale: "Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica sull'ossessione: racconta di una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro infatuato di lei".

Infine, ricordiamo le parole del regista (che è anche un produttore, insieme a Chris Columbus, Eleanor Columcus, Jeff Robinov e John Graham): "Non assistiamo da un bel po' a un film gotico 'vecchia scuola' che faccia veramente paura; ma il pubblico si ricrederà, in questo caso", anche grazie alla magistrale interpretazione di Bill Skarsgård.

"Si è davvero trasformato" ha proseguito Eggers, riferendosi all'attore. "Ho paura che potrebbe non ottenere tutto il riconoscimento che merita, perché, semplicemente... lui non è lì. Voleva onorare tutti i predecessori, in una dinamica davvero sottile. Ma ci tengo a precisarlo: lui è molto di più di un vampiro folk".

Le riprese sono iniziate nel febbraio 2023 nei Barrandov Studios di Praga, per poi concludersi a maggio. Nel prestigioso cast, oltre a Skarsgård nel ruolo del Conte Orlok, ricordiamo anche Nicholas Hoult (Thomas Hutter), Lily-Rose Depp (Ellen Hutter), Aaron Taylor Johnson (Friedrich Harding) ed Emma Corrin (Anna Harding). A proposito, ci sarà anche WIlliem Dafoe in Nosferatu?