Nosferatu, la descrizione del primo video del film di Eggers è agghiacciante!

ll pubblico del CinemaCon ha avuto la fortuna di vedere le prime immagini del film che vedrà la trasformazione di Bill Skarsgård in Nosferatu. Il primo video ha mostrato alcune sequenze del remake di Robert Eggers del film di F.W. Murnau, Nosferatu il vampiro, nonché adattamento del romanzo di Bram Stoker.

Il trailer mostrato al CinemaCon non svela in realtà Skarsgård come Nosferatu ma solo la paura del suo imminente arrivo scatena il caos nella gotica città tedesca di Wisborg. Lily-Rose Depp chiede in lacrime al professor Von Franz (Willem Dafoe) la natura del male, mentre vengono mostrate immagini di donne che sputano sangue, carrozze trainate da cavalli che attraversano vicoli oscuri e innevati e il sinistro castello dove risiede Nosferatu.



Tra i protagonisti del film Depp interpreta Ellen Hutter mentre Nicholas Hoult è il suo fidanzato, Thomas, il primo ad incontrare il vampiro.

Il cast è completato da Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Willem Dafoe. Ecco la data d'uscita ufficiale di Nosferatu, l'ultimo film del regista di The Witch.



Mesi fa, a Empire, Robert Eggers ha elogiato Bill Skarsgård per la sua trasformazione:"Dirò che Bill si è così trasformato, temo che potrebbe non ricevere ciò che merita perché di fatto non è lì" riferendosi al fatto che l'attore praticamente scompare dietro il personaggio.



In attesa di vedere il trailer, ecco le immagini della risata di Willem Dafoe in Nosferatu.

