Nosferatu, Bill Skarsgard è trasformato al punto da 'non esserci' secondo Robert Eggers

Mentre vengono condivise le prime foto di Nosferatu di Robert Eggers, il regista non tarda ad elogiare il duro lavoro degli attori. Nel particolare egli parla di Bill Skarsgard, uno dei protagonisti del progetto.

In una recente intervista per Empire il regista del film Robert Eggers ha parlato della performance attoriale di Bill Skarsgard e della sua trasformazione in vista dell'interpretazione del ruolo principale: "Dirò che Bill si è trasformato così tanto che temo che non riceva il credito che merita perché... non c'è".

Il regista ha poi continuato dicendo che: "Si sentiva di onorare chi era venuto prima di lui. È tutto molto sottile. Ma credo che la cosa principale sia che è ancora più un vampiro popolare. Secondo me assomiglia a un nobile transilvano morto, e in un modo in cui non abbiamo mai visto l'aspetto e l'abbigliamento di un vero nobile transilvano morto".

Siete curiosi di vedere questa trasformazione? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo vi rimandiamo ad altre dichiarazioni di Robert Eggers su Nosferatu, nelle quali il regista discute sul sorpassare i propri limiti e spingersi sempre più in alto. Robert Eggers, per chi non lo sapesse, è regista di film come The Witch, The Northman e The Lighthouse.