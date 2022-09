Nosferatu, Bill Skarsgard e (forse) Lily-Rose Depp nel cast del film di Robert Eggers!

Robert Eggers è pronto a tornare all'horror: il regista di The Witch e con The Lighthouse ha recentemente diviso critica e pubblico con il suo The Northman, ma con questo Nosferatu dovrebbe tornare a giocare su quei terreni che l'hanno consacrato come uno dei registi più interessanti della sua generazione.

Le riprese di Nosferatu dovrebbero partire entro la fine dell'anno, mentre proprio in questi giorni sta finalmente prendendo forma in via definitiva il cast che prenderà parte all'ambizioso remake del capolavoro di Murnau ispirato alla storia di Dracula: la notizia principale è sicuramente quella che riguarda Bill Skarsgard, che dovrebbe interpretare proprio il leggendario vampiro!

Skarsgard, fratello di quell'Aleksander con cui proprio Eggers ha lavorato in occasione di The Northman, non sarà solo: ad interpretare la donna oggetto delle attenzioni del vampiro dovrebbe infatti essere Lily-Rose Depp, che secondo la stampa specializzata sarebbe in trattativa con la produzione per entrare a far parte del cast.

Le premesse per far bene, insomma, sembrano esserci tutte: Skarsgard, d'altronde, ha già dimostrato di saperci fare con le icone dell'horror, basti pensare alla splendida prova nei panni di IT, di indiscutibile valore nonostante gli alti e bassi dei due film di Andy Muschietti. E voi, cosa ne pensate? Il nostro Bill sarà la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Robert Eggers, intanto, teme davvero che Murnau voglia impedirgli di girare Nosferatu.