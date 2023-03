Nosferatu, Aaron Taylor Johnson entra ufficialmente nel cast del film di Robert Eggers!

Uno dei progetti più attesi dei prossimi anni è Nosferatu di Robert Eggers. Al cast già stellare della pellicola si è unito anche Aaron Taylor Johnson che vestirà i panni di un personaggio non ancora dichiarato. Con la produzione in corso a Praga, il regista sembra aver concluso il suo ensemble.

Un cast ricchissimo per un progetto incredibilmente ambizioso. Dopo aver passato diversi anni a realizzare film con budget ridotti, diventati però iconici nell'immaginario collettivo, da The Northman sembra che Eggers si sia spinto verso un mondo un pò più mainstream cercando comunque di non abbandonare i suoi ideali. Con Nosferatu, probabilmente, cercherà di fare la stessa cosa. I nomi di prim'ordine presenti aiuteranno la pellicola la aiuteranno ad ottenere una certa visibilità, che sta già raccogliendo durante la produzione e le riprese.

Mentre Emma Corrin si è aggiunta al cast di Nosferatu, il film sembra essere attualmente in produzione e le riprese in corso. Accanto a lei e ad Aaron Taylor Johnson ci saranno Willem Dafoe, ormai quasi attore feticcio di Eggers, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard e Nicholas Hoult. Quest'ultimo, in particolare, non sarà la prima volta che si confronterà con una pellicola che ha al centro la storia di un vampiro. Ad aprile arriverà nelle sale Renfield, film che racconterà la storia dell'aiutante del conte Dracula interpretato da Nicolas Cage.

Nell'attesa che si sappia qualcosa in più di Nosferatu, vi consigliamo la nostra recensione di The Northman, ultima pellicola arrivata nelle sale di Robert Eggers. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!