North Hollywood: Pharrell Williams tra i produttori del film sullo skateboarding

Pharrell Williams, tredici volte vincitore del Grammy Award e due volte candidato all'Oscar, lavorerà a breve in qualità di produttore nel film drammatico North Hollywood, diretto da Mikey Alfred. Il progetto è considerato il primo film in assoluto che narra come diventare uno skateboarder professionista. Il film non è stato accettato al Sundance.

Proprio per questo motivo gli autori hanno organizzato una proiezione per gli aquirenti prevista proprio oggi a Los Angeles. Pharrell Williams torna a lavorare nelle vesti di produttore dopo aver già collaborato a film quali Dope di Rick Famuyiwa, presentato al Sundance e poi al Festival di Cannes. Williams è stato tra i produttori anche del film Il diritto di contare, capace d'incassare 236 milioni di dollari al botteghino e di ricevere una nomination all'Oscar quale miglior film, e del biopic Roxanne.



Il maggior successo di Pharrell Williams è il singolo Happy, canzone candidata all'Oscar per il miglior brano originale e inserito nel film Cattivissimo Me 2 nel 2014.

In qualità di produttore discografico, Pharrell Williams ha collaborato e contribuito alla produzione di lavori di star quali Vanessa Marquez, Justin Timberlake, Snoop Dog, Robin Thicke e Britney Spears.

Williams è apparso anche nel singolo dei Daft Punk, Get Lucky, che ha venduto oltre 9,3 milioni di copie, vincendo il Grammy per il Record of the Year e la miglior performance di coppia di un gruppo pop.

