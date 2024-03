Norman Reedus sarà zia May in Venom 3? Il cast di Google spiazza i fan!

Il casting di zia May è da anni uno degli elementi di discussione preferiti dei fan di Spider-Man, visto il singolare e progressivo ringiovanimento della nostra dai film di Sam Raimi a quelli targati Marvel Cinematic Universe: Google, però, potrebbe averci anticipato qualcosa di realmente spiazzante in vista di Venom 3!

Il film, in effetti, potrebbe avere un legame con Spider-Man stando alle parole di Tom Hardy: non è impensabile, a maggior ragione dopo quanto visto nel fallimentare Madame Web, che i due zii del nostro Peter Parker possano fare la loro comparsa nel nuovo capitolo dello Spider-Verse di Sony... Ma che la nuova zia May abbia il volto di Norman Reedus, quello sì che potrebbe coglierci di sorpresa!

No, non ci siamo completamente bevuti il cervello: lo strano annuncio di casting è stato dato da Google, che in giornata ha cominciato a segnalare proprio il Daryl Dixon di The Walking Dead nel cast di Venom 3 con il ruolo, appunto, della nostra amata May! Si tratta, chiaramente, di un errore del motore di ricerca, ma l'ilarità è scoppiata istantanea e spontanea sui social... E decisamente non poteva essere altrimenti! Cosa ne dite? La star di Death Stranding sarebbe la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti!