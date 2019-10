Per Norman Reedus, The Walking Dead 10 sarà 'paranoide e claustrofobica'

La decima e attesissima stagione di The Walking Dead è ormai imminente, ma il tempo delle interviste pre-messa in onda dei nuovi episodi c'è ancora, e infatti Entertainment Weekly ha avuto modo di parlare con Norman Reedus (Daryl Dixon) dei toni e delle sorprese dell'ultimo arco narrativo della serie.

Discutendo allora con EW di The Walking Dead 10, Reedus ha dichiarato: "L'intero gruppo comincia a fagocitarsi da solo e ad affrontare per forza di cose le conseguenze del sentirsi intrappolato in ogni direzione. È impossibile capire chi sia dalla parte giusta e chi da quella sbagliata. Alcune persone interpretano altre persone per motivi sbagliati ed una specie di cortocircuito interno, lo stesso che sta facendo sì che i nostri personaggi stiano prendendo delle decisioni che sono semplicemente orribili, in realtà".



Con i vicini Whisperers che minacciano conseguenze terribili per chiunque osi attraversare il loro territorio e una costante sensazione di sfiducia che permea il tessuto sociale ed emotivo della comunità di Alexandria, Reedus dice: "Abbiamo personaggi in missione di vendetta, altri perseguitati da visioni del passato e altri ancora in condizioni in cui non si sono mai trovati prima. Come puoi fidarti di loro? A volte puoi, altre no. C'è una vera sensazione di paranoia e claustrofobia in questa stagione".



The Walking Dead 10 andrà in onda sulla AMC a partire dal prossimo 6 ottobre.