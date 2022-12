Norman Reedus entra nel franchise di John Wick: sarà in Ballerina con Ana de Armas

Il cast di Ballerina, il primo spin-off cinematografico della saga di John Wick con protagonista Ana de Armas, si arricchirà di uno dei volti più noti dell'ultimo decennio televisivo: Norman Reedus.

La star di The Walking Dead, interprete dell'iconico Daryl Dixon, entra ufficialmente nel cast del film della Lionsgate diretto da Len Wiseman, un cast che include già Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick e la candidata all'Oscar Catalina Sandino Moreno, con Keanu Reeves che tornerà ad interpretare John Wick in un ruolo minore. Il film, scritto da Shay Hatten, è attualmente in fase di riprese. Il regista ha dichiarato: “Siamo grandi fan di Norman e siamo sicuro che i fan saranno entusiasti quanto noi di vederlo esordire nell'universo di John Wick. Sarà un'aggiunta incredibile a Ballerina."

Norman Reedus è noto per il ruolo di Daryl Dixon, che ha interpretato in 174 episodi di The Walking Dead e che impersonerà anche nella nuova serie spin-off della saga AMC ambientata in Francia. Prossimamente, inoltre, l'attore reciterà nel film diretto da Jeff Nichols The Bikeriders per New Regency, con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Michael Shannon, e sarà visto ovviamente anche nell'attesissimo videogame Death Stranding 2 di Hideo Kojima.

Ballerina non ha ancora una data d'uscita, mentre John Wick: Capitolo 4 arriverà nei cinema il 24 marzo 2023.