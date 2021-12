Norman Reedus sarà davvero Ghost Rider? La star di The Walking Dead stuzzica i fan

In questi giorni si sono riaccese le speranze dei fan di vedere Norman Reedus nei panni di Ghost Rider nel reboot dei Marvel Studios attualmente in lavorazione, e la star di The Walking Dead in queste ore di certo non sta facendo nulla per calmare le acque, anzi.

In queste ore infatti Norman Reedus è stato 'visto' lasciare cuori e like sui vari social alle tantissime fan-art che in queste ore lo stanno immaginando nei panni dello Spirito della Vendetta. Inoltre, la star di The Walking Dead ha personalmente condiviso un pezzo del famoso artista digitale mizuriau, pubblicato originariamente l'anno scorso ma comparso in queste ore nelle storie Instagram dell'attore. La fan-art in questione è disponibile in calce all'articolo.

Ad oggi, Ghost Rider è stato interpretato in live-action da due diversi attori: Nicolas Cage è stato Ghost Rider in due diversi film targati Sony, mentre l'attore Gabriel Luna ha ricoperto il ruolo del supereroe demoniaco nella serie televisiva Agents of SHIELD. In questi giorni, Gabriel Luna ha ammesso di voler interpretare Ghost Rider ancora una volta e si è detto pronto a tornare in futuro qualora gli venga data una seconda chance.

Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere Norman Reedus nei panni di Ghost Rider, o preferireste un eventuale ritorno di Gabriel Luna? O, ancora, pensate che il ruolo sia perfetto per qualche altro attore? Come sempre, fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti.