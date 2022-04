Norman Reedus continua a fomentare i fan della Marvel: nuova foto di Ghost Rider!

Norman Reedus è tornato a stuzzicare i fan della Marvel sul possibile ruolo di Ghost Rider, il famoso supereroe demoniaco che dovrebbe presto entrare a far parte della scuderia cinematografica dei Marvel Studios eternamente in espansione.

In una nuova storia pubblicata sul suo profilo ufficiale del social network Instagram, Reedus ha mostrato una fan-art che lo immagina nei panni del fiammeggiante motociclista demoniaco Ghost Rider: come al solito potete trovare l'immagine postata dalla star di The Walking Dead sui social in calce all'articolo.

Nicolas Cage ha precedentemente interpretato il ruolo di Johnny Cage/Ghost Rider in due film della Sony basati sul famoso personaggio Marvel, ma con i Marvel Studios che stanno iniziando ad esplorare nuovi territori e nuove atmosfere, spingendosi nel 'sottobosco' occulto dei fumetti con personaggi come Moon Knight, Blade e Werewolf by Night, molti fan sono convinti che l'esordio di Ghost Rider sia dietro l'angolo e soprattutto che Norman Reedus sarebbe l'attore perfetto per interpretarlo nel MCU. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

A proposito della direzione occulta intrapresa dai Marvel Studios, vi segnaliamo l'inizio delle riprese di Werewolf by Night: si tratta del primo film MCU realizzato in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus (dunque non uscirà in sala) ed è stato pensato come 'Speciale di Halloween' (quindi, sebbene non abbia ancora una data d'uscita, è ipotizzabile che possa arrivare tra i mesi di ottobre e novembre); alla regia l'acclamato compositore Michael Giacchino, col cast guidato dalla star messicana Gael Garcia Bernal nei panni di Licantropus, alias Werewolf by Night.