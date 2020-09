Da Giù al Nord a Quasi Amici, 5 imperdibili commedie francesi

Questa sera va in onda su Iris Giù al Nord, film di grande successo del 2008 diretto da Dany Boon che ha dato i natali al nostro Benvenuti al Sud. Si tratta di una irriverente commedia in cui il direttore di una posta viene trasferito nel profondo Nord e dovrà fare i conti con tradizione e linguaggio differente.

Molte però sono le commedie francesi che negli ultimi anni hanno avuto un grande consenso sia di pubblico che di critica. Come dimenticare ad esempio Il favoloso mondo di Amélie, film del 2002 diretto da Jean-Pierre Jeunet in cui una giovane cameriera di Montmatre interpetata da Audrey Tatou, trova un tesoro nascosto che cambierà per sempre il suo modo di guardare le cose.

Indimenticabile poi Quasi Amici, film del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano in cui si scontrano due mondi apparentemente troppo lontani rappresentati da un ricco uomo paraplegico ed un giovane ragazzo delle banlieau appena uscito di prigione.

La cena dei cretini è un grande classico francese del 1998 diretto Francis Vebe e giunto in Italia con molto ritardo. In questa esasperante commedia un gruppo di ricconi è solito organizzare cene a cui invitare poveri e malcapitati stolti da ridere.

Infine citiamo, ma non per importanza, Non sposate le mie figlie! film del 2014 diretto da Philippe de Chauveron che affronta con sferzante ma delicata ironia la tematica dei matrinoni misti.

Molte altre sono chiaramente le commedie di successo ma, per motivi di tempo non ci è possibile citarle. Intanto prima della visione del film, date un'occhiata alla nostra recensione di Giù al Nord.